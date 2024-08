Rafa Marin | Conte ci chiede di tenere la squadra in 30 metri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) La conferenza stampa di presentazione didirettamente dal ritiro di Castel di Sangro. Uno dei primi acquisti del Napoli diche in amichevole ha già mostrato delle ottime qualità.: «Il mister midi tirar fuori caratteristiche più offensive» Arriva dal grande Real Madrid, cosa significa per il Napoli? Le tue prime sensazione? «Per me stare nel Napoli è un altro sogno che si realizza, è un grande club. Ho sempre voluto giocare in Serie A, sononto della decisione che ho preso. i compagni mi hanno accolto molto bene». A chi ti ispiri? «Il mio modello è Sergio Ramos per la grinta e il comportamento fuori dal campo. Ora sto giocando da braccetto destro, ma sono polivalente e posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa».