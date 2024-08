Previsioni meteo per agosto 2024 | caldo intenso e possibili temporali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024)si preannuncia un mese di forti contrastirologici in Italia. Secondo le, ci aspettiamo temperature elevate e ondate di calore, intervallate da improvvisi. Ecco un’analisi dettagliata delle condizionipreviste per il mese di. Si preannunciano settimane molto incerte dal punto di vista metereologico. Le prossimedelper il mese di, infatti, rivelano giornate diafoso, che si alterneranno ai rovesci estivi. È previsto un abbassamento delle temperature, ma solo in determinate zone del territorio nazionale. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni.: stabilità e incertezza per ledi, foto Ansa – VelvetMagIl mese diinizia con un’ondata ditorrido che colpirà gran parte del paese.