Pisa-Inter 1-1 | Piccinini illude Bisseck firma l' aggancio all' ultimissimo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 2 agosto 2024 – Primo pareggio stagionale per l': dopo tre vittorie, 1-1 contro ilall'Arena Garibaldi. Il derby tra i fratelli Inzaghi finisce in parità, ma Pippo ha mancato di pochissimo il successo (mai arrivato nei sei precedenti) con Simone. Passo indietro per i campioni d'Italia: troppi errori sotto porta, ma soprattutto un ritmo ancora lontano da quello nella mente del tecnico dei campioni d'Italia. Senza Taremi, frenato da un risentimento muscolare (stop di due settimane circa, sarà rivalutato lunedì), Simone Inzaghi si affida alla strana coppia Salcedo-Correa: pochi spunti, poca intesa. L', infatti, non sfonda quasi mai nonostante a centrocampo i tre tenori facciano il loro dovere. Barella in versione regista ha passo e giocate, Zielinski porta pulizia, Mkhitaryan le solite intuizioni abbinate alla costanza.