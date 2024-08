Notte europea dei ricercatori | edizione 2024

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Torna ladei. Si celebra ogni anno in tutta l’Unionel’ultimo venerdì di settembre. Tornano gli appuntamenti di Net – scieNcE Together.deiTornano gli appuntamenti di Net – scieNcE Together in vista delladeie delle Ricercatrici. Quest’anno dedicata quest’anno ai novant’anni dalla scomparsa di Maria Sk?odowska Curie. In occasione di questo evento che si celebra ogni anno in tutta l’Unionel’ultimo venerdì di settembre. L’Italia si distingue ancora una volta per il suo impegno nel diffondere la cultura scientifica attraverso il progetto Net – scieNcE Together-2025. Ladeiè un’iniziativa promossa dalla Commissionefin dal 2005.Coinvolge ogni anno migliaia die istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.