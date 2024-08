Morto Beppe Della Porta pioniere dell’oncologia sperimentale e fondatore di Airc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 2 agosto 2024 - E'dell'oncologiain Italia. A dare l’annuncio la Fondazioneper la ricerca sul cancro: “"Si è spento a 98 anni nella sua casa milanese con la discrezione che ha caratterizzato tutta la sua vita". Nato a Milano il 2 aprile 1926, Giuseppesi è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Milano. Dopo aver iniziato il suo percorso di ricerca all'ateneo Milanese,prosegue la sua carriera scientifica alla Chicago Medical School (Usa), dove la Ricerca Oncologica ha visto gli albori negli anni '50. Tornato in Italia contribuisce all'inizio degli anni '60 all'avvioDivisione di Oncologiaall'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, dove assume la carica di Direttorenuova divisione.