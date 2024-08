LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | mattinata con Arese e Dosso Fabbri in serata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.45 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della prima giornata di qualificazioni dell’su pista alledi2024. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della prima giornata di qualificazioni dell’alledi2024. Inizia il programma della pista allo “Stade de France”. Inizia l’, probabilmente lo sport principe delleche partirà dalle qualificazioni. Si partirà con le prime gare del decathlon maschile alle quali seguiranno quelle del martello, poi salto in alto e 100 metri femminili e 1500 metri maschili. Ci sarà anche un po’ di azzurro al via, con i primi italiani a scendere in pista che saranno quelli dei 1500 ossia Ossama Meslek, Pietroe Federico Riva.