Iva Zanicchi | Da Berlusconi al Festival la mia vita esagerata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) Politica, sesso, femminismi, colleghi, amici e no Parla la cantante che ha fatto tutto. E in questa estate italiana di esibizioni social dice: «Conta l’interno, non l’involucro». «Devo spostare la mia madonnina. Ho fatto il voto di dire un’Ave Maria ogni volta che le passo davanti, succede troppe volte al giorno. La metterò in un angolo meno in vista». La devota che parla è Iva, colta al ritorno dalla Calabria, dove ha tenuto una serata in piazza: a 84 anni, per unale come lei, cosa volete che sia. Voi anziani non vi ritirate mai: non solo lei, Iva, guardi Joe Biden e Donald Trump. Veramente Biden ha lasciato la corsa alla vice Kamala Harris, non lo sa? Sì, ma Trump, non un ragazzino, è sempre in campo e ha buone probabilità di vincere. Già, non sono più i tempi di un giovanotto come John Kennedy. Ormai i vecchi, se la salute regge, lottano come leoni.