Incontro con Macron? Se riusciamo volentieri

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Con il presidente Emmanuelsiamo in contatto, lui oggi come penso sappiate non è a Parigi, quindi dipende se, fra quando lui ritorna e io riparto,a incastrarci.” “Se, i nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari”: la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dellla visita a Casa Italia, ha risposto a una domanda dell’ANSA su un possibilecon il presidente francese durante la sua visita in Francia per le Olimpiadi di Parigi 2024. Aggiornamento ore 9.21 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intanto incontrato a Parigi il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach. Al centro del colloquio uno scambio di vedute sull’andamento dei Giochi e sullo stato di preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo rende noto Palazzo Chigi.