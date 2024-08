Il Babysitter debutta a Loreto Ruffini parla di libertà e fantasia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo lo straordinario successo del podcast omonimo, "Il– Quando diventerai piccolo capirai" supera i confini di Spotify e dei social network per approdare a teatro. Quel prodotto tanto apprezzato online infatti è appena diventato uno spettacolo esilarante, ideato e interpretato dacon tre piccoli interpreti, Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi, selezionati a partire dal podcast per spontaneità e attitudine artistica. Il tutto accompagnato da Claudia Campolongo al pianoforte. La prima ufficiale è in programma astasera, nell’ambito delle festività della Festa del Perdono, sul palco di piazza Giovanni XXIII a due passi dalla basilica della Santa Casa, alle 21.15 ad ingresso gratuito. La domanda è cosa potrebbe accadere se, mentre sta per iniziare il suo one man show, venisse interrotto da tre bambini che si sono persi.