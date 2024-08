Ecco chi può succedere a Ismail Haniyeh come nuovo capo di Hamas

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Oltre ad aumentare le tensioni in Medio Oriente, la morte delpolitico di, ucciso il 31 luglio in Iran in un attacco attribuito a Israele, apre una nuova corsa alla leadership del gruppo terroristico palestinese. La guerra in corso da quasi dieci mesi nella Striscia di Gaza e i continui raid dello Stato ebraico contro esponenti dell’organizzazione e dei loro alleati in tutta la regione complicano la nomina di unleader dima alcuni nomi sembrano più probabili di altri. Intanto però alla guida del gruppo sembra tornato il suo leader storico, Khaled Meshaal. L’interim del predecessoreNato nella città di Silwad, in Cisgiordania nel 1956, tra il 1967 e il 1990 ha vissuto in Kuwait, dove ha guidato il movimento islamico palestinese presso la Kuwait University.