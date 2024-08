Dani è prezioso ci aspettiamo il suo ritorno

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-02 17:13:24 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TRASFERIMENTOmercatoWEB.com © foto www.imagephotoagency.it FC Barcelona hanno fatto una seconda offerta per RB Lipsia inoltrareOlmovalutato 55 milioni di sterline. Dopo la probabile conferma di Nico Williams da parte di Bilbao per almeno un’altra stagione, i Blaugrana stanno ora concentrando i loro sforzi su un altro giocatore chiave della squadra spagnola vincitrice del campionato europeo. I dettagli dell’offerta includono un pagamento iniziale di 42,2 milioni di sterline (50 milioni di euro), che salirà a 55 milioni di sterline (65 milioni di euro) con i bonus. Secondo Cielo Sportivoil Lipsia sta seriamente considerando questa offerta. I termini personali con lo spagnolo 26enne devono ancora essere definiti, ma non si prevedono grossi problemi.