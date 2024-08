Cottafava si avvicina agli ottavi con Nicolai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per uno glidi finale diretti, per l’altra invece le forche caudine dei match da lucky loser, gli spareggi difficilissimi per rientrare poi in tabellone. Samueleha vinto col compagnocontro il pronostico, battendo la coppia svedese composta da Ahman e Hellvig (2-0 24-22 21-17), numeri uno al mondo e probabilmente qualificandosi direttamente per gli(anche se per avere la certezza mancano alcuni risultati). La Gottardi con la Menegatti, invece, è stata travolta dalle brasiliane col punteggio di 0-2 (17-21 10-21).era raggiante a fine incontro: "Un’emozione fantastica quella di oggi. Nel corso degli eventi di preparazione alle Olimpiadi abbiamo vinto con loro soltanto una volta e perso tante altre, riuscire a prevalere qui, sul palcoscenico più importante, è stupendo.