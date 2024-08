Correa ‘punto fermo’ per Pisa-Inter | coppia d’attacco di esuberi? – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)oggi alle 19.30 giocherà ancora titolare, a quindici giorni dall’esordio stagionale. Pur non rientrando nei piani, per il momento il Tucu è una presenza fissa nell’undici iniziale delle amichevoli. E Tuttosport a sorpresa dà unadi soli. ANCORA IN CAMPO – La stragrande maggioranza dei tifosi dell’non vorrebbero vedere Joaquinnemmeno in figurina, invece stasera asarà di nuovo titolare. Per la quarta amichevole su quattro il Tucu partirà dal 1?, qui più per necessità che peraltro. Questo perché Mehdi Taremi si è infortunato, Lautaro Martinez tornerà solo fra qualche giorno e Marcus Thuram l’ha fatto solo ieri. Di certonon ha fatto granché per aiutarsi, con prestazioni scialbe e solo un misero gol contro il Lugano, ma finché non si troverà un acquirente resta in rosa.