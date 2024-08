Canottaggio tutti i titoli della giornata alle Olimpiadi I fratelli Sinkovic non deludono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unadi soddisfazione per l’Italia delche conquista l’argento nel doppio pesi leggeri con Stefano Oppo e Gabriel Soares. Una gara tirata, in cui gli irlandesi Fintan McCarthy e Paul O’Donovan hanno dovuto tirare fino alla fine per avere ragione degli azzurri eGrecia, protagonisti di un duello al fotofinish. Sono invece le britanniche Emily Craig ed Imogen Grand a prendersi lo scettro di Federica Cessarini e Valentina Rodini. Le due inglesi partono bene e tengono testa a Romania e Grecia, rimaste sempre vicine ma mai con la forza di poter apporre un attacco alla leadership. Craig e Grant esultano così in 6’47”06.