Allerta spinaci | ritirati dai supermercati per presunta presenza di infestanti tossici Ecco i lotti coinvolti

(Di venerdì 2 agosto 2024) “di”. Con questa motivazione il Ministero della Salute ha richiamato urgentemente diversidida alcuni. Sull’avviso di richiamo è specificata ladi Madragora officinarum L. che contiene alcaloidi tropanici, che hanno effetti anticolinergici, allucinogeni e ipnotici. In particolare sono confezioni prodotti tutti dall’azienda agricola Ambruosi & Viscardi di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Le confezioni hanno una data di scadenza che varia dal 28 luglio 2024 al 6 agosto 2024 e sono state distribuite in diversi punti vendita. Come accade in questi casi il cliente non deve consumare il prodotto, va riportato al supermercato in cambio del rimborso. IdegliAldi: L204 a L212 con scadenza tra il 28 luglio 2024 e il 5 agosto 2024.