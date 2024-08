A man fell | Giovanni Lorusso racconta la vita in un rifugio profughi a Beirut

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il 2 settembre, durante la Mostra del Cinema di Venezia, verrà mostrato in anteprima mondiale il film documentario “A Man” del regista. Nel nuovo lavoro dilo spaccato di un giorno diquotiana neldell’ex Gaza Hospital a Saba. Uno di quelli che era tra gli ospedali più avanzati del Medio Oriente, voluto da Yasser Arafat, è ora un edificio fatiscente dove trovano alloggio diverse famiglie dipalestinesi. Abbiamo intervistato il registaper capire meglio cosa vuol dire lavorare in un ambiente difficile come quello di Saba. Sabra, che è un quartiere, un campo che si trova all’interno di Perù. Ecco, vedi allora ti chiedo scusa per l’errore, errore mio, ho interpretato male. L’ospedale si chiama Gaza Hospital perché fu costruito appunto dalla PLO e dalla loro leader Yasser Arafat negli anni settanta.