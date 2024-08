Vuelle Il debutto in Puglia | si parte da Nardò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si comincia dalla. La prima giornata del campionato di serie A2, resa nota ieri a mezzogiorno dalla Lega Nazionale Pallacanestro (l’intero calendario verrà diramato in giornata) spedisce lain una delle località più lontane di quest’annata,(a 700 km da Pesaro) dell’ex coach Luca Dalmonte. Ma non sarà il solo ex di questodi Pesaro al piano di sotto, perché il direttore sportivo della formazione leccese è il pesarese Matteo Malaventura, cresciuto nel settore giovanile della Scavolini e protagonista di una buona carriera in serie A prima di intraprendere quella di dirigente. Altra curiosità, nel roster della prima avversaria dei biancorossi figura anche il figlio dell’ex ds biancorosso John Ebeling, Michele, talentuosa ala classe ‘99.