Volley femminile la Cina asfalta la Francia Gruppo A delle Olimpiadi apertissimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lavince 3-0 (25-18 25-16 25-19) con lae apparecchia un’ultima giornata da sogno nel2024. Prestazione solidaasiatiche, che si sbloccano dopo la sconfitta all’esordio con gli Stati Uniti. Troppo grande la differenza alla South Paris Arena con le padrone di casa, che con questa sconfitta ora sono spalle al muro. Repubblica Popolare Cinese che chiude con il 43/97 in attacco, mettendo a terra due ace e stampando ben 12 muri. La miglioreasiatiche è Li Yingying, 14 punti (1 ace e 1 muro), mentre sono altre tre ad andare in doppia cifra: Wang Yuanyuan (13 punti), Zhu Ting (12 punti) e Gong Xiangu (10). Alle transalpine non basta la buona prestazione di Lucille Gicquel, che si ferma a 10 punti. Non riesce a fare la differenza Helena Cazaute, per la schiacciatrice appena 11 punti e un’efficienza in attacco del 15%.