Unione Daviddi si allea coi suoi nemici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il sindaco di Casalgrande Giuseppee la sua lista entrano nella maggioranza di centrosinistra dell’Tresinaro Secchia.è stato nominato vicepresidente dell’, ente dove nei precedenti cinque anni il suo gruppo era all’opposizione. Non mancano le polemiche politiche: il Movimento 5 Stelle ha attaccato, diffondendo sui social un meme ironico che coinvolge anche Giuseppe Pagliani, l’esponente del centrodestra che da Scandiano aveva sostenuto. "Fin dalla sua nascita nel 2019 – dice Giorgio Bottazzi, consigliere del M5S – la lista civica Noi per Casalgrande, che sostiene, si è posta in netta contrapposizione al Pd criticandone scelte e sistemi di governo del territorio. Nel 2019 e nelle ultime elezioni la campagna elettorale die delle sue liste è stata connotata da una netta e a volte aspra critica al Pd.