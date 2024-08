Tennis Fognini sfida Ruggeri Fuori il francese Paire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) È ancora una volta Fabio(nella foto) a richiamare al Centodi Montecchio la folla delle belle occasioni. Ilta ligure ha superato il primo turno del San Marino Open, rimontando il brasiliano Sakamoto dopo un inizio complicato. Per lui un 6-7 (5), 6-1, 6-2 che certifica il crescendo vertiginoso dopo l’avvio. Nel primo set solo un break per parte, per il resto grande controllo di entrambi gli atleti sul proprio servizio. Nel tie-break è bastato un minibreak al quarto punto per far girare il set e indirizzarlo verso il brasiliano.ha poi perso la sua battuta all’inizio del secondo, ma da quel momento ha vinto otto giochi consecutivi ed è volato via dominando. Ieri l’azzurro ha perso in doppio assieme a De Sanctis, con la coppia formata dall’australiano Fancutt e dal danese Ingildsen a infliggere ai due italiani un perentorio 6-2, 6-2.