Se a Parigi ci fosse il mare e non un lurido fiume sarebbe una piccola Bari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) È risaputo che se aciiluna. Lo hanno detto in tanti, spesso in dialetto che suona pure meglio, e lo ripeto in italiano io che ovviamente non mi trovo nella capitale francese, Dio me ne scampi, bensì nel capoluogo pugliese. Sto scrivendo queste righe sul lungoAraldo di Crollalanza, che era un barone, dopo aver superato il sottopassaggio Duca degli Abruzzi, che era appunto un duca, e in vista del Teatro Margherita, che era una regina, e bastano queste citazioni per capire che se le Olimpiadi siro fatte aoltre alla Senna colibatterica ci saremmo risparmiati l’esaltazione del regicidio nell’oscenissima inaugurazione. Spettacolo raccapricciante, degno di una tribù primitiva e infatti a metterlo in scena sono stati gli eredi dei tagliatori di teste chiamati Giacobini.