Scelte dalla produzione! | Reazione a Catena accuse infamanti contro le Senza Ghiaccio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Eccoci ancora qui, a, il regno di Pino Insegno, il quiz in onda in fascia pre-serale su Rai 1 che sera dopo sera macina ascolti da record. La puntata è quella di giovedì primo agosto, dove le campionesse in carica sono ancora le contestatissime (dal pubblico), terzetto composto da Elena, Giulia e Serena. A sfidarle, direttamente dal cuore della Sicilia, ossia da Catania, ecco Massimo, Adelia e Marcella, trio che compone i "Bedda Matri": insomma, sin dal nome non vogliono tradire le loro origini. Ma nonostante il loro viscerale attaccamento alla terra, i Bedda Matri sono costretti a capitolare di fronte alle, che riescono a imporsi all'Intesa Vincente, per accedere così al gioco finale, quello che mette in palio il montepremi.