Scandalo Khelif | ecco perché hanno ammesso ai Giochi la pugile algerina intersex e cosa non torna

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quanto fa male un pugno di Imane? Come quello di un uomo o quello di una donna? Oggi, suo malgrado, lo scoprirà Angela Carini, in gara con laalle Olimpiadi di Parigi per la categoria pesi welter. L'identità sessuale dellaè diventata un intrigo internazionale. Secondo la federazione di Algeri è una donna. E, d'altronde, i magrebini non sono particolarmente tolleranti verso le transizioni di genere e i diritti della comunità Lgbtq+. Però in India è stata squalificata dal mondiale di boxe per livelli troppo alti di testosterone. Stessa sorte toccata alla taiwanese Li-Yuting, in competizione nei pesi piuma. Però il Comitato olimpico internazionale ha deciso di ammettere in gara entrambe le pugili., ha spiegato il portavoce Mark Adams, sescritto sul passaporto che sono donne «allora sono donne».