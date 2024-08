Rodriguez niente Inter! Definita la sua nuova destinazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è parlato, anche stamattina, della possibilità di vederecon la maglia dell’nellastagione. Nulla di tutto questo: il difensore svizzero sta trovando un’altra squadra. SVINCOLATO PER POCO – Si sta per chiudere la possibilità di vedere Ricardoall’. Si è detto più volte che il difensore ex Torino, che ha visto scadere il suo contratto coi granata lo scorso 30 giugno, era la principale preferenza di Simone Inzaghi per completare il reparto. Ma, non essendo più giovanissimo (farà 32 anni il prossimo 25 agosto), non è la priorità della proprietà Oaktree che preferisce puntare su altri profili più futuribili. E proprio su questi bisognerà spostarsi ora, visto che lo svizzero sta considerando un’altra proposta. Ecco di che squadra si tratta.