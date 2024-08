Primo Carnera l' oltraggio degli antifascisti | Lui e il Duce la gloria della boxe umiliata nel peggiore dei modi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Fascistone. Mai il termine “fascistone” fu più appropriato. Fascistone in camicione nero, con un piedone taglia 52, per un omone sparso su 2,05 metri d'altezza e 120 chili di muscoli. C'è un tocco di fiaccante avanspettacolo nella nuova fascistizzazione postuma di. Ci mancava solofascista sei illista.. Uno che, tra l'altro, è morto nel '67, e a qualcuno dei compagni la cosa dev'esser sfuggita. Andiamo con ordine. Nella cittadina di Sequals che sarebbe rimasta a galleggiare in un torpido anonimatotranquilla provincia di Pordenone se non avesse avuto come concittadino illustre l'ex pugile e wrestler- appunto - divampa l'ineludibile polemica estiva.