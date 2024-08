Olimpiadi Parigi 2024 l’Italia è d’argento nel fioretto a squadre donne | ko in finale contro gli USA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un’altra medaglia peralledima sfuma l’oro. Le azzurre delfemminile sono state sconfitte indagli Stati Uniti con il punteggio di 45-39. Le avversarie si sono confermate superiori e hanno vinto meritatamente. Le azzurre sono state protagoniste nella partema non è servito per evitare la sconfitta. Per Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo resta un podio molto importante e una grande soddisfazione. L'articolonel: ko ingli USA CalcioWeb.