Olimpiadi il 1 agosto si conferma propizio Outsider meglio dei favoriti eguagliare Tokyo non sarà semplice

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dal 1°2021 al 1°2024. Sono trascorsi esattamente tre anni, anche se sembra ieri. Come dimenticare d’altronde quei 10 minuti in cui l’Italia si vantò di possedere contemporaneamente l’uomo più veloce del mondo e quello che salta più in alto? Quella giornata resterà per sempre l’apice massimo ed intoccabile dello sport tricolore a 360 gradi. Anche questo 1°ci ha però riservato due ori: se rappresenteranno un punto di svolta, come accaduto nella scorsa edizione di2020, lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Tra alti e bassi, naturali nell’arco di una Olimpiade, al momento l’Italia sta mantenendo una tabella di marcia tutto sommato accettabile, che la mette nella condizione di poter provare a faredella passata edizione.