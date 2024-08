Olimpiadi di Parigi 2024 Errani-Paolini da favola | è semifinale nel doppio femminile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto– Le azzurre Sarae Jasminesi sono qualificate per le semifinali del torneo diai Giochi di. Le terze favorite del seeding, si sono imposte nei quarti contro le britanniche Katie Boulter ed Heather Watson con il punteggio di 6-3, 6-1. (Fonte Adnkronos) Foto Giorgio Maiozzi FITP/internazionalibnlditalia.com