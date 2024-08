Mi dissocio bufera sulla telecronaca Rai Le frasi sul ritiro di Carini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Termina per abbandono il match di pugilato più discusso dell'Olimpiade di Parigi 2024 tra Angelae Imane Khelif. Sul ring l'azzurra si è ritirata dopo i primi pugni sferrati dall'algerina e poi è scoppiata a piangere sul ring della North Paris Arena. Termina così agli ottavi di finale l'avventura olimpica dicontro l'atleta intersex, ossia con caratteri sessuali maschili e femminili, nonché con un livello di testosterone altissimo, che già l'aveva fatta escludere dai mondiali di boxe. Ma per il Cio il criterio valido per la Federpugilato internazionale non è sufficiente e anche nel nome dell'inclusività la Khelif è stata ammessa alla competizione. "Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto.