Dragon ball super non tornerà presto | fan invitati a mostrare pazienza

Il franchise di Dragon Ball rappresenta una delle serie più iconiche e amate nel panorama manga e anime mondiale. La sua popolarità ha attraversato decenni, mantenendo un seguito fedele e appassionato. Recenti eventi hanno suscitato grande attesa tra i fan riguardo al futuro della saga, a seguito della scomparsa del suo creatore, Akira Toriyama, avvenuta nel marzo 2024. In questo contesto, si analizzano le ultime notizie sulla ripresa della serie e sulle prospettive future. dragon ball super non tornerà nel 2025. Victory Uchida invita i fan alla pazienza in vista della continuazione di dragon ball super. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dragon ball super non tornerà presto: fan invitati a mostrare pazienza

Il mangaka di Dragon Ball Super, Toyotaro, è tornato con una nuova illustrazione che omaggia uno dei personaggi preferiti del videogioco Dragon Ball Legends. I capitoli videoludici su Dragon Ball sono numerosissimi e molti fan condividono l'opinione che u

