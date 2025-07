Trump può smantellare il Dipartimento dell’Istruzione il via libera della Corte Suprema | Autorizzati i licenziamenti di massa

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’amministrazione Trump a procedere con lo smantellamento del Dipartimento dell’Istruzione. L’ordine dei giudici, emesso lunedì 14 luglio, sospende la decisione di un tribunale inferiore che aveva bloccato i licenziamenti del presidente americano sostenendo che il dipartimento non sarebbe stato in grado di continuare a svolgere le proprie funzioni con uno staff decimato. Si tratta di una significativa vittoria per Donald Trump, che può così procedere con il taglio di 1.300 dipendenti. La giudice Sonia Sotomayor, decana dell’ala progressista della Corte Suprema, ha criticato duramente la decisione presa dai suoi colleghi, definendola «indifendibile» per aver consentito al tycoon di smantellare un’agenzia che, secondo la legge, può essere eliminata soltanto dal Congresso. 🔗 Leggi su Open.online

