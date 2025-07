‘Piazza Ariostea libera’ raccolte già 500 firme contro gli eventi | Non ci fermiamo qui

Circa 500 firme raccolte in meno di un mese: questo il risultato finora raggiunto dal gruppo ‘Insieme per piazza Ariostea libera’, nato su Facebook ma unito da un intento tutt’altro che virtuale. L’obiettivo, per nulla celato nella scelta del nome, è quello di ottenere un riscontro – o. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

