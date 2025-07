Bonus pensioni esentasse fino a 6.900 euro in più per chi rimane al lavoro | primi accrediti già a settembre Ecco come funziona

Il bonus Giorgetti sarà tax free. L'incentivo riservato ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, che maturano i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bonus pensioni esentasse, fino a 6.900 euro in più per chi rimane al lavoro: primi accrediti già a settembre. Ecco come funziona

