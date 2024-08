Marcia amara per gli azzurri a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Antonella Palmisano si è ritirata dopo circa 14 chilometri della 20 km didelle Olimpiadi di. L'azzurra, campionessa olimpica tre anni fa a Tokyo, da alcuni chilometri era in difficoltà. Massimo Stano scende dalla vetta dell'Olimpo della 20 chilometri di. L'azzurro ha concluso al quarto posto la gara delle Olimpiadi divinta dall'ecuadoregno Brian Daniel Pintado. "Mi lascia un po' di amaro in bocca, era un secondo, sono estremamente felice, essere qui per me e' gia' una vittoria, con 55 giorni di preparazione non mi potevo aspettare qualcosa del genere anche se sono sincero ero partito per il podio, la testa ci credevo, oro porto a casa un po' di rammarico ma anche tanta felicita' per il lavoro che ho fatto con il mio allenatore e lo staff medico, la mia famiglia mi e' stata vicino. Ora punto a Los Angeles".