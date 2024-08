Lotta a liste d' attesa legge pubblicata in Gazzetta ufficiale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) -inladi conversione del decreto 'd'' che entra quindi in vigore a partire da oggi. Nella, che si pone come obiettivo di 'tagliare' le lunghe attese per esami e visite nel sistema sanitario nazionale, è indicata l'istituzione presso l'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) - autorizzata conseguentemente al trattamento dei dati personali - della Piattaforma nazionale dellediche è finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per ledirelative a ciascuna Regione e Provincia autonoma, realizzando uno strumento di cui si avvale anche il ministero della Salute. Un 'faro' puntato sulle aree dove maggiori sono i bisogni e necessità dei cittadini per intervenire nei tempi giusti.