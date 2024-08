LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | D’Amato a un decimo dal bronzo sfida Biles-Andrade

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Sunisa Lee 13.666, supera Alicedi unFa malissimo 20.18 Purtroppo la migliore prova della settimana per Sunisa Lee 20.17 Tsukahara avvitato piantato in prima diagonale Uno e mezzo avanti con leggero saltello. Buono il doppio giro a terra. Chiude con un bel doppio raccolto, leggermente scarso e con saltello avanti. Purtroppo sembra superiore al 13.535 20.16 Sunisa Lee ha bisogno di 13.535 per superare Alicee vincere il. Alice guarda e spera che l’americana si fermi dietro: 13.100 in qualifica con tre decimi di penalità e diversi errori, 13.533 nella finale a squadre Ce la giochiamo 20.15 DIETROOOOOOOOOOOOO! Kaylia Nemour 13.100, non super Alice. 20.11 Nemour ha fatto troppi errori, non può fare quel 13.5 che servirebbe per andare davanti ad Alice