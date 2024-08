Il tecnico si aspettava di più dopo l’ultimo test ma non drammatizza | Radrezza? Deve accelerare la preparazione sabato giocherà Dossena | Nessun miracolo in poco tempo Sapevamo che c’è tanto lavoro da fare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Andreaammette che pure a lui la prestazione con l’Este non è piaciuta, aggiungendo che solile il mercato potranno cambiare le cose. "Non abbiamo la bacchetta magica: dobbiamo essere realisti, c’èda– commenta il–. I ragazzi stanno dando il massimo, però il percorso è lungo. Pensare che nel giro di tre settimane un allenatore riesca a cambiare volto a una squadra significa sminuire questa professione. Dobbiamo permettere ai ragazzi di conoscersi in determinate situazioni, sbagliare e smaltire i carichi di, senza dimenticare che la rosa è in evoluzione. Speravo in qualcosa di meglio, mao riesce amiracoli in così