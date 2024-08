Il crumble | una dolce tradizione dal cuore croccante

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il: unsemplice e versatile che unisce morbidezza ezza in un abbraccio goloso. Ilè uno dei dolci più amati e versatili dellaculinaria britannica. La sua semplicità e la combinazione di una base morbida di frutta cotta con una crostane fanno una delizia perfetta per ogni stagione. Ma cos’è esattamente une come è diventato così popolare? Origini e Storia delIlè nato durante la Seconda Guerra Mondiale nel Regno Unito, un periodo caratterizzato da forti razionamenti alimentari. Con l’accesso limitato a ingredienti come burro, zucchero e farina, le cuoche britanniche cercavano alternative semplici e convenienti per preparare dolci. Il, con il suo mix essenziale di frutta e una copertura di farina, burro e zucchero, si rivelò un’ottima soluzione.