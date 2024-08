Film al cinema | le nuove uscite nel mese di agosto 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 agosto 2024)ricco di. Visionando iche troveremo alinho notato diversihorror e questo farà felici gli estimatori del genere, me compresa. Il 1°The Well, diretto da Federico Zampaglione, è un horror incentrato su una giovane restauratrice, Lisa Gray figlia d’arte. La ragazza si reca in un piccolo borgo italiano per restaurare un antico dipinto medievale, ma l’opera è legata a una maledizione che metterà in pericolo la vita della giovane. Nuovo horror per il regista M. Night Shyamalan intitolato Trap in uscita nelle sale il 7. La storia segue Cooper, accompagnare la figlia adolescente Jody ad un concerto della sua pop star preferita. Sembra tutto normale, tranne per il gran numero di poliziotti sul posto e l’uomo si rende conto molto velocemente, che sono troppi per un evento.