Fassino | 500 euro per evitare il processo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Cinquecentoper porre fine al “profumo-gate”. Questa è la proposta dell’avvocato Fulvio Gianaria in difesa del deputato del Pd Piero(nella foto), accusato di tentato furto al duty-free dell’aeroporto di Fiumicino di Roma. Il fatto risale al 15 aprile. L’ex ministro della Giustizia e già segretario dei Ds doveva presiedere i lavori dell’Assemblea del Consiglio d’pa a Strasburgo. In attesa del suo volo era notato dagli addetti del duty free con una boccetta di pofumo Chanel poi ’scivolata’ nella tasca della sua giacca. Nonostante i video delle telecamere di sicurezza e le dichiarazioni dei dipendenti del negozio, secondo i quali quello di aprile non sarebbe stato il primo furto commesso,ha sempre obiettato che si trattasse di un equivoco.