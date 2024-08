DOMATORE DI ONDE! Giovanni De Gennaro campione olimpico della canoa slalom! Indelebile oro 12 anni dopo Molmenti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Italia torna a scrivere pagine d’oro alle Olimpiadi nel K1 maschilePierpaolo Ferrazzi a Barcellona 1992 (poi anche bronzo a Sydney 2000) e Danielea Londra 2012, oggi èDea conquistare il titolo a Parigi 2024.il settimo posto di Rio 2016 e la grande delusione di Tokyo 2020, quando uscì in semifinale, chiudendo 14°, arriva la grande gioia a Vaires sur Marne, dove il destino restituisce a lui quei due decimi che a Tokyo 2020 tolsero il bronzo alla cognata di De, Stefanie Horn, quarta in Giappone. Culmina così un 2024 praticamente perfetto per De, olimpionicoaver vinto agli Europei ed una tappa di Coppa del Mondo: battuto il grande favorito, il padrone di casa transalpino Titouan Castryck, che da tempo si allenava sul canale che ha ospitato i Giochi, potendone così conoscere tutti i segreti.