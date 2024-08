Discoteca abusiva scoperta in uno stabilimento balneare a Marina di Pisa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024)– Una vera e propriaall’interno di unodi. È statada un controllo congiunto di Polizia die polizia municipale di, durante il quale è stato accertato che i concessionari delloorganizzavano feste fino alle 3 di notte, utilizzando strumentazioni acustiche, consolle da dj e luci professionali senza le autorizzazioni di legge. Durante il controllo è stato riscontrato l’impiego non autorizzato di buttafuori non autorizzati, i quali di fatto venivano visti svolgere compiti di filtraggio, controllo dei flussi di ingresso e verifica degli avventori. Queste persone, abbigliate in maniera uniforme dichiaravano di essere in quella situazione come volontari, dichiarando di non essere in grado di mostrare alcun tesserino di riconoscimento.