Come uccidono le brave ragazze | spiegazione finale e stagione 2

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 1 Agosto 2024 11:19 am by Redazione Dal 1° agosto 2024 è disponibile su Netflixle(Good Girl’s Guide to Murder). Si tratta di una serie TV britannica basata sull’omonimo romanzo di Holly Jackson, diretta da Dolly Wells. In tutto sono sei gli episodi che compongono questa prima. Protagonista della trama è Pippa Fitz-Amobi, una ragazza investigatrice che con determinazione vuole scoprire la verità su un caso di un omicidio avvenuto nella sua città in passato. Precisamente la studentessa di liceo indaga sulla scomparsa di Andie Bell, avvenuta cinque anni prima. Il suo ragazzo, Sal Singh, era stato accusatocolpevole e poi si è suicidato. Pippa ora vuole scoprire la verità.