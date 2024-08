Caso affidi la difesa di Foti | La Cassazione ha seppellito il metodo Bibbiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Laha depositato le motivazioni della sentenza che ha rigettato il ricorso della Procura generale di Bologna e ha confermato l’assoluzione da tutti i reati di Claudionell’inchiesta per i presuntiilleciti in Val d’Enza (Reggio Emilia). A darne notizia è il difensore dello psicoterapeuta, l’avvocato Luca Bauccio: “Senza entrare nei tecnicismi e nei dettagli che giunti a questo punto non fanno più la differenza, è importante rilevare come la Corte abbia definitivamenteilche aveva portato all’incriminazione di Claudiosulla base di consulenze tecniche prive di scientificità. La Corte è andata oltre e ha chiaramente stigmatizzato l’assenza di qualsivoglia legge scientifica di copertura causale. Nessuna legge e nessuno studio e casistica hanno mai dimostrato la relazione tra una psicoterapia e un grave disturbo della personalità”.