Bellandi-Lanir oggi in tv finale oro judo -78 kg Parigi 2024 | canale e orario

(Di giovedì 1 agosto 2024) Aliceaffronterà Inbarin occasione delladifemminile -78 kg alle Olimpiadi di: Oro o argento per l’atleta italiana, lo si scoprirà all’Arena di Campo di Marte, non prima delle ore 20.30: uno scontro potenzialmente equilibrato con l’opponente israeliana, outsider che ha sconfitto la favoritissima tedesca Wagner in semiha una grande chance di raggiungere il gradino più alto del podio nella sua categoria e insegue il sogno di una vita ai Giochi Olimpici. IL MEDAGLIERE DIIL TABELLONE: REGOLAMENTO: PROGRAMMACOME SEGUIRE IN TVLa copertura in diretta tv integrale delgarantita su Discovery+,. L’incontro tra l’azzurra e l’israeliana sarà inoltre trasmesso da Eurosport 7 (255 di Sky Sport), visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e pure su Dazn.