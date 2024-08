Angela Carini si ritira e fa vincere Imane Khelif | la sua reazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ieri sui media italiani si è sparsa la notizia, ripresa dai più alti organi di stampa del settore, che la pugileera transgender. Ne ha parlato il Tg1, il Tg2, la Gazzetta dello Sport e pure Vladimir Luxuria ha fatto un post su Instagram a riguardo. Insomma, quando io stesso ho parlato di “pugile transgender” ero certo lo fosse, dato queste fonti. Lo stesso Mark Adams, CIO delle Olimpiadi, in merito alle polemiche sui cromosomi dellaaveva detto: “È una donna nel suo sport e abbiamo stabilito che si tratta di donna. Questa atleta ha gareggiato più e più volte prima di Parigi per molti anni, non è arrivata ??all’improvviso“. Eppurenon è una donna transgender, ma una donna intersex. Poco fa, sul ring contro, ha vinto dopo che l’italiana ha abbandonato volontariamente il match dopo pochi secondi.