Zaniolo in gruppo Atalanta al completo in attesa del mercato | spunta Nico Gonzalez

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La missione Varsavia può ufficialmente iniziare, ammesso che già non lo fosse. Da martedì 30 luglio, con il rientro a Zingonia di Ederson dopo le vacanze e la prima seduta insieme ai compagni dilò, l’può dirsi al, sempre al netto della situazione di Giorgio Scalvini, che resterà fermo almeno fino a inizio 2025. Mancano due settimane esatte alla super sfida con il Real Madrid nella Supercoppa Europea e Gian Piero Gasperini ha finalmente l’occasione di poter disporre di tutti i suoi giocatori, eccezion fatta per il classe 2003, che sta svolgendo solo terapie. All’inizio della settimana sono finite le ferie dell’ex Salernitana in seguito alla sua prima partecipazione alla Copa America con il Brasile, avventura terminata ai quarti di finale.