Richiedenti asilo sventano un furto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024)unin un negozio appena fuori dall’abitato della frazione di Casette d’Ete e mettono in fuga la banda di malviventi: è accaduto qualche giorno fa, ma del fatto si è saputo solo di recente. E la particolarità di questo episodio sta nel fatto che, a far scappare i ladri dileguandosi nella notte, sono stati i giovani, ospitati nella palazzina al cui piano terra c’è, appunto, il negozio preso di mira. Questi ragazzi, udendo dei rumori insoliti intorno alle 3 di notte, si sono affacciati e, vedendo un furgone bianco con almeno 7 persone che erano già entrate in azione, che stavano armeggiando intorno al negozio mandando in frantumi una delle vetrine, hanno cominciato a urlare e a fare confusione, costringendo i malviventi a rinunciare al