Qualiano località Cardinale | brucia il resto dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ildeiche documentammo poco fa in. A segnalare il caso un cittadinoildeiin. La segnalazione è giunta in redazione alle ore sei circa di questa mattina. Ad andare a fuoco sono i cumuli che avevamo documentato in un video giusto circa due settimane fa e documentato nell’articolo, dal titolo “: nuovo rogo diin“. Questo è il quarto rogo ed era chiaro che accadesse.in bella vista: occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Altro fumo che finisce nei polmoni dei qualianesi e non solo.