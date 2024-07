Paltrinieri è un podio di famiglia Greg scherza dopo il bronzo | | La mia ragazza ha fatto meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) dall’inviato Parigi Oro per lei, Rossella , la fidanzata spadista.per lui. Immenso, lo stesso. A dodici anni dalla sua prima Olimpiadesale ancora sul. Ilnegli 800 stile libero è la quarta medaglia di una carriera pazzesca e non finita. Primo italiano nel nuoto ain tre Olimpiadi di fila.orioè una persona che dovreste conoscere tutti. Per il carattere che ha, per il carisma che non ti fa pesare. Perchéun terzo posto che ai 700 era oro puro ha la forza di regalarti una battuta: "Eh, hopeggio della mia morosa!". Che sarebbe poi Rossella Fiamingo, la spadista. Il miracolo.non ama gli 800. Li ha sempre considerati propedeutici al chilometro e mezzo.